L'allenatore della Germania Mumbrú fa un passo indietro rispetto al resto dell'EuroBasket a causa di problemi di salute

La Germania è una delle ultime otto squadre all'EuroBasket 2025, dopo la sconfitta contro il Portogallo per 85-58 negli ottavi di finale, e con Serbia e Francia fuori dai piedi, sono forse le favorite per il titolo... se riusciranno a battere la Slovenia di Luka Doncic mercoledì.

Tuttavia, l'allenatore dell'Arena Riga in Lettonia non sarà Álex Mumbrú, che ha annunciato il suo ritiro per il suo incarico di capo allenatore della squadra a causa di problemi di salute. "Negli ultimi giorni mi sono reso conto che non sono fisicamente pronto per allenare attivamente la squadra da bordo campo. Pertanto, Alan Ibrahimagic assumerà il mio ruolo di capo allenatore", ha detto Mumbrú attraverso una dichiarazione ufficiale della squadra.

Mumbrú ha già saltato le partite preliminari, ricoverato in ospedale per pancreatite. Sarà ancora in panchina, ma il lavoro più attivo e fisicamente impegnativo di allenare la squadra da bordo campo sarà svolto dall'assistente allenatore Alan Ibrahimagic.

Mumbrú, 46 anni, è l'allenatore della Germania dal 2024, dopo aver lavorato al Valencia e al Bilbao Basket. Ha concluso la sua carriera da giocatore di 21 anni nel 2018 e ha vinto l'EuroBasket 2009 con la Spagna. Ha anche guidato la squadra all'argento nel 2007, al bronzo nel 2013 all'EuroBasket, ha vinto la Coppa del Mondo nel 2006 e una medaglia d'argento nel 2008.