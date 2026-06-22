L'allenatore dell'Algeria si fida del portiere Luca Zidane nonostante abbia concesso la tripletta di Messi

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Il portiere algerino Luca Zidane è diventato, involontariamente, uno dei giocatori più discussi dei Mondiali quando Leo Messi ha segnato una tripletta durante una partita Algeria-Argentina mercoledì scorso. L'Algeria gioca di nuovo contro la Giordania domani, martedì, alle 5:00 CEST, alle 16:00 BST, con "il proprio destino nelle proprie mani", come ha ricordato l'allenatore Vladimir Petkovic ai giornalisti durante la conferenza stampa prima della partita.

E Zidane, 28 anni, figlio del campione mondiale Zinedine Zidane, che ha cambiato nazionalità sportiva dalla Francia all'Algeria, apparentemente rimarrà il portiere titolare. "Tutti hanno il diritto di commettere errori. Ho piena fiducia nelle sue capacità", ha detto Petkovic ai giornalisti, tramite l'agenzia di stampa tedesca DPA, nonostante le critiche per la sua prestazione e i tre gol segnati, e per essere troppo giovane e inesperto in nazionale.

Con l'Argentina prevista per il primo posto oggi nel Gruppo J se batterà l'Austria, l'Algeria potrebbe optare per il secondo posto del Gruppo J se battesse la Giordania stasera e poi l'Austria nell'ultima partita del girone domenica. La qualificazione come terza classificata è possibile, ma dovrebbero migliorare la differenza reti, ora a -3 grazie a Messi...