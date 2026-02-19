L'allenatore dell'Arsenal Arteta dopo il sorprendente pareggio per 2-2 contro i Wolves: "Meritavamo il colpo"

HQ

Se l'Arsenal dovesse perdere la corsa alla Premier League contro il Manchester City, non sarà per una sola partita. Dopotutto, la loro serie finora è stata tutt'altro che perfetta, con sette pareggi e tre sconfitte. Tuttavia, il pareggio per 2-2 di mercoledì contro i Wolves sarà ricordato come uno dei punti più bassi, perdendo punti contro la squadra peggiore della lega, che sicuramente verrà retrocessa la prossima stagione dopo aver raggiunto solo 10 punti in questa stagione.

"Nel secondo tempo, non abbiamo mostrato nulla di simile ai livelli richiesti in questa lega per vincere", ha detto l'allenatore Mikel Artetal. "Quando sei a questo livello e al massimo devi prenderti il colpo, oggi ce lo siamo meritati."

L'Arsenal ha subito un gol al 94° minuto, subendo un pareggio per 2-2 contro i Wolves e rischiando seriamente le proprie possibilità di sollevare il titolo di Premier League tra tre mesi. Il risultato lascia l'Arsenal con 58 punti e il Manchester City con 53 punti... ma avendo giocato una partita in meno, quindi il vantaggio è solo di due punti.

Ora, molti sottolineano che l'Arsenal non ha ciò che serve per mantenere il livello e porre fine alla loro attesa di 22 anni per il titolo di lega. Cosa pensi succederà?

Il Manchester City affronterà il Newcastle sabato 21 febbraio alle 20:00 GMT, mentre l'Arsenal affronterà il Tottenham domenica alle 16:30 GMT.