L'allenatore dell'Atlético de Madrid, Simeone, si scusa con Vinícius e Florentino Pérez dopo la partita contro il Real Madrid

Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atlético de Madrid, si è scusato con il giocatore del Real Madrid Vinícius Jr. e con il presidente del Real Madrid Florentino Pérez per le sue azioni durante la partita della scorsa settimana nella semifinale della Supercoppa spagnola, quando Simeone ha preso in giro il giocatore brasiliano dicendogli che "Florentino voleva liberarsene".

"Vorrei scusarmi con il signor Florentino e anche con il signor Vinicius per l'incidente che avete visto, ovviamente non è giusto da parte mia mettermi in quella posizione, e ovviamente accetto di non aver avuto ragione", ha detto in conferenza stampa lunedì.

Xabi Alonso, allora ancora allenatore del Real Madrid, è stato molto critico con Simeone, dicendo che non era "un buon esempio di sportività.

L'Atlético apre stasera gli ottavi di finale della Copa del Rey

L'Atlético de Madrid affronterà il Deportivo Coruña martedì 13 gennaio alle 21:00 CET, 20:00 GMT. Il Real Madrid giocherà la sua partita di Copa mercoledì, con il debutto di Álvaro Arbeloa in panchina, contro l'Albacete, e il Barcellona giovedì contro il Racing Club Santander.