L'allenatore dell'Inter Miami, Javier Mascherano, si dimette, sostituito dall'uomo che aveva scoperto Messi

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I campioni MLS dell'Inter Miami hanno un nuovo allenatore, Guillermo Hoyos, dopo che Javier Mascherano ha lasciato volontariamente il club per motivi personali. Il 41enne, che ha allenato le squadre argentina U20 e U23 prima di unirsi all'Inter Miami nel 2024 (ed ex compagno di squadra di Leo Messi, Jordi Alba, Luis Suárez e Sergio Busquets al FC Barcelona, dove ha giocato per otto stagioni), ha annunciato la sua uscita martedì, ponendo fine al suo mandato a pochi mesi dal suo incoronamento in MLS.

"Porterò sempre con me il ricordo della nostra prima stella, e ovunque io sia, continuerò a augurare al Club tutto il meglio d'ora in poi. Non ho dubbi che il Club continuerà a raggiungere successi in futuro", ha dichiarato Mascherano in un comunicato.

Guillermo Hoyos sostituisce Mascherano per il resto della stagione

Immediatamente, l'Inter Miami ha annunciato che Guillermo Hoyos lo avrebbe sostituito fino alla fine della stagione (la stagione regolare termina a novembre 2026 e i playoff proseguiranno fino a dicembre). L'argentino 62enne, accreditato per aver scoperto Leo Messi quando lavorava come allenatore per il Barcelona B, ha lavorato in Grecia, Cipro, Bolivia, Cile, Stati Uniti e Messico, prima di entrare a Miami come direttore sportivo e di essere responsabile della supervisione e del progresso della struttura di sviluppo professionale del Club.

L'Inter Miami ha avuto un inizio di stagione più difficile: 3 vittorie, 3 sconfitte e 1 pareggio dall'inizio della stagione 2026 il mese scorso, lasciandosi terzi nella Eastern Conference. Non è troppo preoccupante, dato che nella Major League Soccer, come nella maggior parte delle leghe sportive del Nord America, la stagione regolare è seguita dai play-off, quindi anche la squadra classificata nona ha possibilità di vincere il trofeo a dicembre.