L'allenatore dello Stade Brestois, Éric Roy, muore di cancro all'età di 58 anni

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Éric Roy, allenatore francese ed ex giocatore, che la scorsa stagione ha guidato lo Stade Brestois al loro debutto in Champions League (e in Europa), è morto di cancro al pancreas all'età di 58 anni, dopo tre anni e mezzo di battaglie.

Roy è diventato allenatore capo del Brest nel 2023, una squadra che ha trascorso la maggior parte delle stagioni tra la seconda e la terza divisione. Dal 2019/20 sono rimasti in Ligue 1, classificandosi terzi nel 2023/24, il che gli è valso il premio come miglior allenatore della stagione in Francia, e qualificandosi per la Champions League, dove sono riusciti a raggiungere i play-off della fase a eliminazione diretta.

Prima di Brest, Roy ha lavorato come allenatore per il Nizza tra il 2010 e il 2011, poi ha assunto incarichi come direttore sportivo a Lens e Watford, oltre a essere consulente per beIN Sports e France Télévisions. Da giocatore, tra il 1988 e il 2004 ha giocato per Lione, Marsiglia, Sunderland, Nizza e Rayo Vallecano.

"È difficile trovare le parole per esprimere tutta la tristezza che proviamo dopo la scomparsa del nostro allenatore, Éric Roy", ha dichiarato Brest in un comunicato. "Éric era una persona ispiratrice che ha dato così tanto allo Stade Brestois. Amato e rispettato dai tifosi, contribuì a scrivere i capitoli più belli della storia del club e gli permise di raggiungere vette senza precedenti."