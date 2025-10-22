L'allenatore dell'Olympiacos si lamenta dell'arbitro nella partita contro il Barça: "Appena siamo entrati in partita, ci hanno tolto"

HQ

José Luis Mendilibar, allenatore spagnolo dell'Olympiacos, che ha portato la squadra greca alla vittoria della UEFA Conference League nel 2024 (e il Siviglia alla settima Europa League nel 2023) si è arrabbiato per le decisioni dell'arbitro nella sconfitta per 6-1 di martedì contro l'FC Barcelona in Champions League. La partita è finita 2-1 nel secondo tempo, ma una successione di un rigore e un cartellino rosso dopo un secondo cartellino giallo ha significato la debacle della squadra. E Mendilibar non pensa che sarebbe dovuto accadere.

«L'avete visto tutti, non è vero? Appena entrati in partita, ci hanno fatto fuori, senza fare nulla di male. Gli errori sono stati commessi da altri", ha detto, parlando dell'arbitro, la cui decisione di mostrare loro un secondo cartellino giallo è "incomprensibile".

"Ho visto la stessa immagine dell'arbitro. All'ultimo momento, il portiere ha stretto le braccia e sono sicuro che non ha toccato l'avversario. Diverso è il discorso se l'avversario ha toccato il mio portiere. Il VAR sarebbe stato d'accordo".

"Dall'essere in grado di giocare, all'essere eliminato. Dall'essere in vantaggio per 2-1 e rendere la vita difficile al Barcellona, all'improvviso, con due decisioni sbagliate, ci hanno eliminato. Chiunque veda il punteggio in due giorni, 6-1, dirà: 'Che disfatta hanno avuto'.

Mendilibar continua, suggerendo che le decisioni dell'arbitro avvantaggiano sempre il Barça, ricordando anche le volte in cui ha affrontato il Barcellona nel 2017/18 ed è passato dalla vittoria per 0-2 alla sconfitta per 4-2. "È impossibile per me vincere qui", ha aggiunto. Questo risultato lascia l'Olympiacos in fondo alla classifica, 32 su 36, avendo conquistato solo un punto da un pareggio e avendo segnato solo un gol finora nella competizione.