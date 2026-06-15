L'allenatore di Curaçao Dick Advocaat è orgoglioso del debutto ai Mondiali nonostante la vittoria per 7-1 della Germania

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Il debutto di Curaçao ai Mondiali, affrontando un gigante come la Germania, si concluse in modo forse prevedibile: la Germania travolse 7-1 il piccolo paese caraibico. Tuttavia, la partita ebbe il suo pepe quando il Curaçao pareggiò all'inizio del primo tempo, con un gol di Livano Comenencia, e per circa 20 minuti la partita rimase in parità, con il Curaçao che minacciava la Germania e si avvicinava abbastanza a segnare un altro gol.

Il risultato finale fu una dolorosa sconfitta per una squadra che rappresentava un'isola di 155.000 persone, un paese costituente del Regno dei Paesi Bassi, ma fu comunque storica: prima partita di Coppa del Mondo per Curaçao e primo gol in Coppa del Mondo.

La partita ebbe anche la particolarità di avere l'allenatore più giovane di questa Coppa del Mondo, Julian Nagelsmann, 38 anni, e il più anziano, Dick Advocaat, 78 anni (anche il più anziano di tutti i tempi nella storia della competizione). Advocaat si è effettivamente dimesso dal suo ruolo lo scorso febbraio per prendersi cura della figlia, che aveva problemi di salute. Tuttavia, tornò nella squadra a maggio quando la salute della figlia migliorò.

Questo ha portato a un momento emozionante quando Advocaat, con una vasta esperienza come allenatore in Coppe del Mondo, tra cui Paesi Bassi nel 1994 e Corea del Sud nel 2010, ha pianto prima della partita e in seguito è stato orgoglioso della sua squadra nonostante il risultato.

"Non è una vergogna. Penso che possiamo ancora essere orgogliosi", ha detto il manager olandese. "Il gol è stato assolutamente fantastico per tutti noi, anche per la nazione."

"Questo è legato alla gioia della gente di Curaçao", ha detto (tramite Fox Sports). "Può essere una questione di età, ma è in questo momento che l'emozione emerge."

Cosa ci aspetta per Curaçao nella Coppa del Mondo

Affrontare la Germania nella loro partita d'esordio ai Mondiali è stata una sfida enorme. Curaçao affronterà l'Ecuador domenica 21 giugno (alle 2:00 CEST) e la Costa d'Avorio giovedì 25 giugno. La Costa d'Avorio ha sorpreso l'Ecuador ieri sera, quindi con la Germania attesa come prima posizione, sarà una dura battaglia per il secondo posto...