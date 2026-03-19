L'allenatore francese Didier Deschamps rivela la lista delle squadre per le amichevoli in arrivo
Ecco i giocatori scelti da Didier Deschamps per le amichevoli di marzo 2026.
L'allenatore francese Didier Deschamps ha pubblicato l'ultima rosa della Francia prima della Coppa del Mondo; in vista delle due amichevoli che la Francia giocherà contro Brasile e Colombia il 26 e 29 marzo negli Stati Uniti.
La lista dei 26 giocatori include nomi di spicco come Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Dayot Upameco e Ibrahima Konaté. Una delle inclusioni più sorprendenti è Randal Kolo Muani, del Tottenham, che beneficia dell'assenza di Bradley Barcola per infortunio, così come il medagliato d'argento olimpico Maghnes Akliouche.
Un'altra presenza degna di nota è Lucas Chevalier, portiere del PSG che ha perso il ruolo di titolare a favore di Matvei Safonov, ma è stato scelto al posto di Robin Risser del Lens e Jean Butez del Como.
Ecco l'elenco completo delle scelte di Didier Deschamps per le amichevoli di marzo. Annuncerà la rosa per la Coppa del Mondo il 13 maggio.
Elenco della rosa della Francia per le amichevoli marzo 2026
Portieri
- Mike Maignan
- Brice Samba
- Lucas Chevalier
Difensori
- Ibrahima Konaté
- William Saliba
- Dayot Upamecano
- Malo Gusto
- Lucas Digne
- Lucas Hernandez
- Théo Hernandez
- Pierre Kalulu
Centrocampisti
- Eduardo Camavinga
- N'Golo Kanté
- Manu Koné
- Adrien Rabiot
- Aurélien Tchouaméni
- Warren Zaïre-Emery
Attaccanti
- Maghnes Akliouche
- Rayan Cherki
- Ousmane Dembélé
- Désiré Doué
- Hugo Ekitike
- Randal Kolo Muani
- Kylian Mbappé
- Michael Olise
- Marco Thuram