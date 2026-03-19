L'allenatore francese Didier Deschamps rivela la lista delle squadre per le amichevoli in arrivo

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L'allenatore francese Didier Deschamps ha pubblicato l'ultima rosa della Francia prima della Coppa del Mondo; in vista delle due amichevoli che la Francia giocherà contro Brasile e Colombia il 26 e 29 marzo negli Stati Uniti.

La lista dei 26 giocatori include nomi di spicco come Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Dayot Upameco e Ibrahima Konaté. Una delle inclusioni più sorprendenti è Randal Kolo Muani, del Tottenham, che beneficia dell'assenza di Bradley Barcola per infortunio, così come il medagliato d'argento olimpico Maghnes Akliouche.

Un'altra presenza degna di nota è Lucas Chevalier, portiere del PSG che ha perso il ruolo di titolare a favore di Matvei Safonov, ma è stato scelto al posto di Robin Risser del Lens e Jean Butez del Como.

Ecco l'elenco completo delle scelte di Didier Deschamps per le amichevoli di marzo. Annuncerà la rosa per la Coppa del Mondo il 13 maggio.

Elenco della rosa della Francia per le amichevoli marzo 2026

Portieri



Mike Maignan



Brice Samba



Lucas Chevalier



Difensori



Ibrahima Konaté



William Saliba



Dayot Upamecano



Malo Gusto



Lucas Digne



Lucas Hernandez



Théo Hernandez



Pierre Kalulu



Centrocampisti



Eduardo Camavinga



N'Golo Kanté



Manu Koné



Adrien Rabiot



Aurélien Tchouaméni



Warren Zaïre-Emery



Attaccanti



Maghnes Akliouche



Rayan Cherki



Ousmane Dembélé



Désiré Doué



Hugo Ekitike



Randal Kolo Muani



Kylian Mbappé



Michael Olise



Marco Thuram

