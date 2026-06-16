L'allenatore iraniano denuncia di essere la squadra più oppressa nella storia della Coppa del Mondo

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L'Iran ha finalmente debuttato ai Mondiali a Los Angeles, una partita che si è svolta senza incidenti dopo mesi di incertezza sulla partecipazione dell'Iran alla competizione calcistica negli Stati Uniti, mentre la guerra è in corso dal 28 febbraio, con la possibilità di concludersi venerdì 19 giugno, se l'accordo di pace annunciato tra Washington e Teheran dovesse essere rispettato.

La partita si rivelò una delle più emozionanti finora, concludendosi 2-2 con la Nuova Zelanda che prese il vantaggio iniziale ma l'Iran pareggiò, lasciando la porta aperta a sorprese (anche l'altra partita del Gruppo G tra Belgio ed Egitto terminò in pareggio).

L'allenatore iraniano Amir Ghalenoei ha denunciato nella conferenza stampa il trattamento ricevuto dalla squadra all'ingresso nel paese, definendolo un "disastro logistico". "Direi che la nazionale iraniana è forse la squadra più oppressa nella storia della scena internazionale. Il presidente della federazione non c'è. Il direttore della squadra non c'è. Il direttore interno della squadra non c'è. I media non sono qui", ha detto Ghalenoei (tramite RCM Sport), riferendosi al presidente della Federazione Calcistica Iraniana Mehdi Taj, al direttore Mehdi Kharati, al segretario generale della Federazione Hedayat Mombini e al direttore dei media Mohsen Motamedkia, tutti a cui gli Stati Uniti hanno negato il visto.

"Il modo in cui siamo stati trattati, sia al nostro arrivo in ritardo sia prima che dopo la partita, penso che la situazione si complichi ogni giorno di più".

Protesta politica nello stadio contro il regime iraniano

I giocatori iraniani stanno incontrando difficoltà maggiori rispetto alla maggior parte delle altre squadre. RMC Sport ha anche riferito che due giocatori della squadra, incluso il capitano Mehdi Taremi, sono stati sottoposti a controlli di sicurezza rafforzati nell'aeroporto di Los Angeles quando sono tornati alla loro sede in Messico lo stesso giorno della partita, e mentre gli altri giocatori erano sull'aereo, erano ancora sotto controlli di sicurezza, causando un ritardo nel volo.

La partita fu anche un'opportunità per la grande comunità iraniana di Los Angeles (a volte chiamata "Tehrangeles") di protestare contro il regime, con molti che esponevano bandiere con un leone che portava una spada, bandiere della Rivoluzione pre-Islamica del 1979, che diede inizio al Khomeinismo. Tutti i tifosi iraniani nello stadio erano immigrati o figli di immigrati, poiché nessun popolo iraniano poteva viaggiare negli Stati Uniti.

Prima della partita, il Ministro dello Sport iraniano, Ahmed Donyamali, ha minacciato di sospendere il resto delle partite in caso di cori o manifestazioni politiche sugli spalti, ma nonostante portassero bandiere, la partita si è svolta senza incidenti.