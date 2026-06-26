L'allenatore iraniano dice che ignoreranno "cose proibite nella nostra religione che non esistono" prima della partita del Pride

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La partita della fase a gironi della Coppa del Mondo tra Egitto e Iran, alle 5:00 CEST, alle 16:00 BST di sabato 27 giugno, sarà anch'essa soprannominata la "Partita dell'Orgoglio", perché si svolge il venerdì prima del weekend del Pride, e il comitato organizzatore della Coppa del Mondo di Seattle ha designato che questa sarebbe stata la "Partita dell'Orgoglio". e sarà riempito di bandiere e simboli LGBTQ+... prima di sapere che sarebbe stato giocato tra due paesi musulmani.

Mesi fa, quando si è fatto il pareggio e il caso ha deciso che sarebbe stato Egitto contro Iran a Seattle sabato 27 giugno alle 5 CEST, entrambi i paesi hanno protestato affermando che queste celebrazioni "sarebbero state in conflitto con i valori culturali e religiosi delle nazioni che partecipano alla partita" e hanno chiesto alla FIFA di garantire che la partita sarebbe stata "libera da spettacoli che contraddicono le convinzioni delle nazioni partecipanti".

La FIFA non ha risposto, e la "Partita dell'Orgoglio" si svolgerà come previsto, per quanto imbarazzante sarà con i paesi che vietano o puniscono la comunità LGBTQ+. In Egitto, le relazioni tra persone dello stesso sesso non sono vietate, ma il paese ha alcune "clausole di moralità" che le criminalizzano, secondo The Pink News: leggi usate per colpire selettivamente le persone queer, che non sono protette dalla discriminazione. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è consentito e le persone trans non possono definire il loro marcatore di genere.

L'allenatore dell'Iran, Amir Ghalenoei, ha detto che ignoreranno le bandiere e "ignoreranno le cose che non esistono". "

Siamo qui per giocare a calcio, non per altre cose. Per quanto riguarda le cose proibite nella nostra religione e che non esistono, non vogliamo parlarne. Parliamo solo della partita, del calcio e della bellezza del gioco.

Arlette Lopez / Shutterstock

"In Iran, le relazioni tra persone dello stesso sesso sono punibili, a volte con l'ergastolo, frustate o la morte.