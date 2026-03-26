L'allenatore italiano Gattuso affronta questa sera "la partita più importante della sua carriera" contro l'Irlanda del Nord

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L'Italia non ha margine di errore se vuole partecipare ai Mondiali il mese prossimo, e deve vincere le prossime due partite delle qualificazioni europee, che iniziano stasera con una partita contro l'Irlanda del Nord, alle 20:45 CET, 19:45 GMT. Se l'Italia vince stasera, affronterà Galles o Bosnia ed Erzegovina martedì 31 marzo e poi entrerà nel Gruppo B (Canada, Qatar, Svizzera).

In teoria, sono i grandi favoriti per entrambe le partite (l'Italia è 12ª nella classifica FIFA, l'Irlanda del Nord 69ª), ma lo erano anche nel 2018, quando persero contro la Svezia, e quattro anni dopo contro la Macedonia del Nord. Due Mondiali sbagliati di fila, per un paese che ha vinto la Coppa del Mondo quattro volte.

L'allenatore italiano Gennaro Gattuso ha detto in un articolo a La Gazzeta dello Sport che questa "è sicuramente la partita più importante della mia carriera, anche se alleno da qualche anno ormai", e che ha avuto notti insonni: "Mentirei se dicessi che quando metto la testa sul cuscino la sera, Non ho sentito le voci che dicevano 'Portaci ai Mondiali, portaci ai Mondiali, portaci ai Mondiali'"

"Detto questo, sono preparato, e credimi, non sto pensando che le cose possano andare male. Voglio pensare in positivo, pensare in grande", ha aggiunto Gattuso (via ESPN).