L'allenatore NBA Rick Adelman, dietro oltre 1.700 partite tra gli anni '70 e il 2014, muore all'età di 79 anni

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Il mondo NBA sta rendendo omaggio a Rick Adelman, ex giocatore e allenatore di basket scomparso all'età di 79 anni. La causa della morte non è stata rivelata. Come giocatore, Adelman giocò tra il 1968 e il 1975, in squadre come i San Diego Rockets, i Portland Trail Blazers, i Chicago Bulls, i New Orleans Jazz e i Kansas City-Omaha Kings.

Ma è ricordato soprattutto per il suo vasto lavoro come allenatore, iniziando solo due anni dopo il ritiro, prima al Chemeketa Community College e poi in squadre come Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets e Minnesota Timberwolves, dove si è ritirato nel 2014. In totale, fu indietro a 1791 partite, vincendone 1042, e le sue squadre arrivarono ai play-off 16 volte, tra cui due titoli della Western Conference con i Trail Blazers e due finali NBA nel 1990 e 1992.

"Rick è stato una delle figure più influenti nella storia della franchigia, membro della squadra inaugurale del 1970 e allenatore fondamentale negli anni '80 e '90", hanno dichiarato i Trail Blazers in una dichiarazione. "Il genio di Rick nel basket ha contribuito a plasmare diverse epoche del basket dei Trail Blazers, guadagnandosi il rispetto e l'ammirazione della comunità del basket e consolidando la sua eredità. La sua leadership riflessiva, integrità e gentilezza hanno influenzato tutti coloro che lo circondavano dentro e fuori dal campo."

Adelman è stato inserito nella Hall of Fame nel 2021. Suo figlio David è ora capo allenatore dei Denver Nuggets.