L'allenatore spagnolo Luis de la Fuente è orgoglioso: la Francia ha perso contro "la migliore squadra del mondo"

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Prima della partita contro la Francia, tutti in Spagna avevano paura, nervosismo, quasi come un complesso di inferiorità: la Spagna è grande, ma la Francia è la Francia, la Francia è stata la squadra migliore e la più temibile dei Mondiali, ci vorrebbe un enorme sforzo per sopravvivere alla partita. Ma dopo 90 minuti, la Spagna non solo ha battuto la Francia, ma è stata superiore, aveva una strategia chiara e ha annullato tutti i tentativi di Mbappé e Dembélé.

L'allenatore della Spagna Luis de la Fuente è stato cauto, come tutti gli altri, prima della partita, ma quando RTVE gli ha chiesto dopo la partita, si è mantenuto dritto e ha mostrato orgoglio della sua squadra. "Oggi abbiamo affrontato una delle migliori squadre nazionali al mondo. Ma si trovavano contro la migliore squadra del mondo", ha detto l'allenatore. "Meritano tutto perché dimostrano il loro impegno, generosità, solidarietà e talento giorno dopo giorno. Fanno sembrare i difficili facili".

Luis de la Fuente ha preso in mano la nazionale dopo la delusione ai Mondiali 2022, con la Spagna eliminata agli ottavi di finale. "Quando abbiamo iniziato, quasi quattro anni fa, avevamo un'idea molto chiara. Siamo rimasti fedeli a questo e ci ha portati qui", ha detto De la Fuente. "Essere in finale di Coppa del Mondo è un privilegio, è solo per pochi scelti, e bisogna godersi tutto".

La Spagna affronterà Inghilterra o Argentina nella loro seconda finale di Coppa del Mondo nella storia, dopo aver vinto la finale del 2010. Quella vittoria, la squadra con Iniesta, Xavi, Piqué, Busquets, Alonso, Villa, Ramos, Puyol e Casillas ha segnato una generazione di spagnoli, vincendo tre grandi campionati tra il 2008 e il 2012, e ora la squadra di Rodri, Lamine, Oyarzabal, Unai, Nico, Cucurella, Porro segue una traiettoria simile.