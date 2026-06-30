L'allenatore tedesco Julian Nagelsmann dice che non si dimetterà dopo l'eliminazione ai Mondiali

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La Germania è stata eliminata dal Paraguay ai 32 di finale e, dal titolo del 2014, non ha ancora vinto una partita a eliminazione diretta della Coppa del Mondo. Julian Nagelsmann, allenatore della nazionale tedesca, lo ammise dopo la partita. "Questa è la terza eliminazione consecutiva, quindi non facciamo più parte delle squadre di prima classe", ha detto l'allenatore trentottenne. "Quando esci dalla Coppa del Mondo dopo aver giocato contro il Paraguay è molto amaro. È molto doloroso".

Anche con la controversia riguardo al gol di Jonathan Tah, annullato dal VAR e che avrebbe permesso alla Germania di andare in classifica, Nagelsmann ha ricevuto molte critiche: quattro partite in questa Coppa del Mondo, due vittorie contro Curaçao e Costa d'Avorio, due sconfitte contro Paraguay ed Ecuador. Molti credono che questo finirà con il licenziamento del giovane allenatore, che ha preso il posto del Bayern Monaco nel 2023, ma per ora Nagelsmann non ha intenzione di dimettersi e vuole lavorare per la prossima Nations League e UEFA Euro:

"Non mi farò indietreggiare solo perché siamo stati eliminati. Se la DFB vuole che continui, continuerò. So come funziona il settore e molte persone ora vogliono che me ne vada. Voglio continuare se la Federazione Tedesca di Federazione vuole che lo faccia", ammettendo persino che "se oggi facciamo un sondaggio in Germania, ovviamente la gente non parlerà di me in modo positivo".

Anche il direttore sportivo della DFB, Rudi Völler, lo sostiene: "Julian è ancora un allenatore di alto livello. È un combattente, si scrollerà di dosso una sconfitta così dolorosa e tornerà pronto ad attaccare di nuovo. So che molte persone non capiranno dopo essere state messe KO così. Sono ancora convinto che probabilmente sia l'uomo giusto per continuare. Ma non sono da solo. Non è solo una mia decisione", ha detto.