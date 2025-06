Lalo Schifrin, compositore di Mission: Impossible, muore a 93 anni Il musicista argentino dietro l'iconico tema di Mission: Impossible è scomparso all'età di 93 anni.

HQ Le ultime notizie sull'Argentina . Lalo Schifrin, il compositore di origine argentina celebrato per l'indimenticabile tema di Mission: Impossible e per le colonne sonore di dozzine di film e programmi TV di Hollywood, è morto all'età di 93 anni, secondo diversi media. Noto per aver mescolato il jazz con la tensione cinematografica, Schifrin ha plasmato il suono dei thriller moderni e ha lasciato il segno sia al cinema che in televisione. La sua carriera ha incluso numerosi riconoscimenti, collaborazioni con i migliori registi e un Oscar alla carriera. Riposa in pace, maestro.