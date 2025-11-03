L'Alta Corte di Londra ritarda il verdetto sulla richiesta di Felipe Massa contro la F1, la FIA e Ecclestone per il titolo perso nel 2008

HQ

Felipe Massa dovrà aspettare per sapere se l'Alta Corte di Londra gli concederà la sua richiesta di risarcimento di 64 milioni di sterline contro la Formula 1, il suo organo di governo FIA e l'ex capo della F1 Bernie Ecclestone, per aver coperto l'incidente "messo in scena" nel Gran Premio di Singapore del 2008 che ha portato Felipe Massa a perdere il Campionato del Mondo 2008 contro Lewis Hamilton. noto anche come "crashgate ".

Massa, 44 anni, si è sempre lamentato del fatto che Nelson Piquet Jr. si sia schiantato con lo scopo di far uscire una safety car, cosa che ha aiutato il compagno di squadra Fernando Alonso a vincere la gara, partendo dal 15° posto. Massa, che era in testa alla gara, è arrivato 13° a Singapore e ha perso punti preziosi che avrebbero potuto aiutarlo a vincere il Campionato del Mondo in seguito. Alla fine perse il campionato piloti contro Hamilton per un punto.

Nel 2023, Ecclestone, non più capo della F1, ha suggerito in un'intervista che il dirigente della Formula 1 era a conoscenza del fatto che Piquet si era schiantato di proposito (cosa che ha ammesso nel 2009) ma ha deciso di insabbiare per proteggere lo sport dallo scandalo.

Massa ora sostiene di essere il legittimo vincitore del Gran Premio del 2008 e chiede un risarcimento di 64 milioni di sterline, 73 milioni di euro, mentre gli avvocati di Ecclestone sostengono che la richiesta arriva troppo tardi e che "è un tentativo maldestro di riaprire i risultati del Campionato Piloti di F1 2008", con Hamilton che è il legittimo vincitore. Venerdì, dopo tre giorni di udienza, l'Alta Corte di Londra ha dichiarato che "il giudizio sarà riservato per essere emesso in una data futura".