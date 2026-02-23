L'altro creatore di mazzi roguelike Handmancers si fa da parte dalla data di uscita a causa di Slay the Spire 2

HQ

La scorsa settimana, Slay the Spire 2 ha annunciato non solo che porterà la cooperativa a quattro giocatori nella sua vincente formula di creazione di mazzi roguelike, ma che sarà anche lanciata in Early Access la prossima settimana, il 5 marzo. È ottimo per tutti quelli che aspettano con ansia il gioco, ma almeno uno sviluppatore sta facendo da parte per evitare questo treno a vapore che si muove nel calendario delle uscite.

Handmancers, un roguelike dello sviluppatore 58BLADES, ha rivelato che sarà uscito il 9 marzo. Quella rivelazione è arrivata un giorno prima delle informazioni sulla data di uscita su Slay the Spire 2. Ora, lo sviluppatore sta un po' tornando indietro, sapendo che dannorerebbero le vendite di lancio del gioco rilasciarlo contemporaneamente a Slay the Spire 2.

"Lo suonerai tu, lo suoneremo noi, lo suoneranno tutti. Siamo grandi fan e siamo incredibilmente entusiasti. Ma lanciare un deckbuilder la stessa settimana di Slay the Spire 2 ? sì... verremmo completamente schiacciati," ha scritto 58BLADES in un post sui social media.

I piani sono cambiati per rilasciare Handmancers nel prossimo futuro, ma questo permette allo sviluppatore di continuare a lavorare su bilanciamento, rifinitura e altre funzionalità che possono aiutarlo a brillare quando uscirà.