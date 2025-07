L'amata serie per bambini di Apple TV+ Stillwater torna ad agosto

Uno degli spettacoli più longevi di Apple TV+ è in realtà un'affascinante serie per bambini basata su una raccolta di libri per bambini dell'autore Jon J Muth. Quello che è noto in forma scritta come Zen è diventato Stillwater nell'animazione, e quello spettacolo ha dimostrato di essere un grande successo tra gli spettatori più giovani di Apple, tanto che sta per entrare nella sua quarta stagione.

Sì, non appena il 1° agosto Stillwater tornerà con nuovi episodi che "nuove avventure portano nuove opportunità per scoprire la consapevolezza". Il trailer dell'ultimo lotto di episodi offre un teaser di ciò che includerà, come puoi vedere qui sotto.

Per coloro che si chiedono come siano diventati i libri di Muth Zen Stillwater, abbiamo avuto il lusso di chiacchierare con l'autore all'inizio diComicon Napoli quest'anno, e potete vedere l'intervista per intero andando qui.