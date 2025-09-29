L'amato bulldog di Lewis Hamilton, Roscoe, è purtroppo morto

HQ

La scorsa settimana, è stato rivelato dal pilotaFerrari di Formula 1 Lewis Hamilton che il suo amato e preferito dai fan Bulldog Roscoe era purtroppo molto malato e attualmente in coma dopo essere stato curato per una polmonite. Ora abbiamo tristi notizie da riferire su questa questione.

Hamilton ha preso il Instagram per rivelare che Roscoe è purtroppo scomparso domenica 28 settembre. Il cane di 12 anni presumibilmente "non ha mai smesso di combattere, fino alla fine", e con questa triste scomparsa, Hamilton ha condiviso una dichiarazione parlando dell'impatto che Roscoe ha avuto sulla sua vita.

"Dopo quattro giorni di supporto vitale, lottando con tutta la forza che aveva, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe. Non ha mai smesso di combattere, fino alla fine. Mi sento così grata e onorata di aver condiviso la mia vita con un'anima così bella, un angelo e un vero amico. Portare Roscoe nella mia vita è stata la decisione migliore che abbia mai preso e conserverò per sempre i ricordi che abbiamo creato insieme. Anche se ho perso Coco, non mi sono mai trovato di fronte a mettere a dormire un cane prima d'ora, anche se so che mia madre e molti amici intimi lo hanno fatto. È una delle esperienze più dolorose e sento un profondo legame con tutti coloro che hanno subito la perdita di un amato animale domestico. Anche se è stato così difficile, averlo è stata una delle parti più belle della vita, amare così profondamente ed essere ricambiati.

"Grazie a tutti per l'amore e il sostegno che avete dimostrato a Roscoe nel corso degli anni. È stato così speciale assistere e sentire".

Hamilton è noto per il suo sostegno alle cause e alle cose che hanno un significato per lui nella scelta dell'abbigliamento e persino sul casco nei fine settimana di gara, quindi la domanda è se il britannico onorerà Roscoe con una qualsiasi delle sue attrezzature al prossimo Gran Premio di Singapore che si terrà questo fine settimana tra il 3 e il 5 ottobre.