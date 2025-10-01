L'ambasciatore sudafricano trovato morto in un hotel di Parigi

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che l'ambasciatore del Sudafrica in Francia, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, è stato trovato morto in un hotel di Parigi, dove i primi ritrovamenti suggeriscono che si sia tolto la vita. Gli investigatori francesi hanno riferito che è stata scoperta una nota indirizzata a sua moglie e non sono stati indicati segni di coinvolgimento esterno. Il diplomatico, che un tempo era ministro delle arti, della cultura e dello sport, era stato recentemente dichiarato scomparso dalla sua famiglia dopo aver inviato un messaggio che esprimeva angoscia. Il ministero degli Esteri sudafricano ha descritto la sua morte come una perdita nazionale, mentre le autorità francesi continuano le indagini sulle circostanze della tragedia. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!