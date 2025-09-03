L'ambientazione fantascientifica di Exoborne sarà sia "credibile" che "realistica"

HQ

Tutti i giochi di avventura si svolgono da qualche parte e la fedeltà di questo luogo è spesso ciò che crea o distrugge il gioco. Se gli sviluppatori non riusciranno a convincere, cadrà nel vuoto perché la voglia di esplorare e conoscere il mondo ne risentirà, mentre un mondo di gioco davvero interessante può in alcuni casi farci scusare un gameplay mediocre per vedere più di un luogo emozionante e spettacolare.

Exoborne, sviluppato dalla società svedese Sharkmob AB, è uno sparatutto tattico di estrazione con un tema fantascientifico ambientato in un futuro USA devastato da disastri naturali estremi. David Caballero di Gamereactor Spain ha avuto l'opportunità di parlare con il maestro di lore Jimmy Wilhelmsson durante la Gamescom, e ci ha raccontato del lavoro necessario per creare un mondo coinvolgente:

"Prima di tutto,Exoborne si svolge in America, nel sud-est americano, che è lacerato dalle forze estreme della natura. Quindi questa è davvero la missione, costruire un'America che la gente riconosca, ma che non sia ancora il nostro mondo. È un universo alternativo".

Spiega le sfide di renderlo avvincente in un mondo di servizi dal vivo, che di solito non ha una narrazione lineare, e dice che questo mondo specifico si basa praticamente su un exo-rig:

"Quindi l'exo-rig sta davvero giocando il ruolo principale qui. È anche ciò che si fa progredire nella storia. Non progredisci, come in molti altri giochi, le tue abilità caratteriali, i tuoi talenti o le tue classi di personaggi. Si progrediscono davvero gli exo-rig stessi. Svolgono un ruolo di primo piano, ed è anche il modo in cui li usiamo nel mondo. Quindi sono molto connessi al mondo".

Ha continuato spiegando come lavorano per rendere questo mondo fantascientifico di disastri naturali ed exo-rig realistico e credibile:

"Abbiamo costruito una contea di Colton come un luogo in cui puoi davvero sentirti come se fossi nel sud-est dell'America e dopo che è stata distrutta dal crollo. Molte delle cose, come i fast food, le stazioni dei vigili del fuoco, le stazioni di polizia, le stazioni dello sceriffo, tutto questo porta a un mondo molto coeso in cui ti senti davvero, sì, sono nella contea di Colton.

"Potrebbe esistere. Potrebbe essere stato il luogo in cui è cresciuto qualcuno che conosco o qualcosa del genere. E questa sensazione di coesione rende tutto credibile e alla fine rende la fantasia del giocatore più realistica, credo. Si tratta più di piccoli dettagli ambientali che i giocatori sentiranno e troveranno in giro piuttosto che di qualcosa di molto sfacciato".

Se vuoi vedere come Sharkmob AB è riuscito a creare un mondo emozionante, dovresti cogliere l'occasione per provarlo durante il Playtest che si svolgerà tra il 16 settembre e il 7 ottobre. Se vuoi partecipare, vai su Steam e registra il tuo interesse oggi stesso.

Guarda il video completo qui sotto.