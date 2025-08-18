Lamborghini annuncia la velocissima hypercar Fenomeno

HQ

Oltre a produrre una serie di modelli più disponibili in commercio, Lamborghini ama produrre qualche modello in edizione limitata, un'auto speciale che si distingue e mira ad andare oltre in termini di prestazioni. In passato, questo includeva il Sesto Elemento, il Veneno, il Centenario, il Sian e il Countach LPI 800-4. Ora, un nuovo modello si è unito a questo gruppo.

Conosciuta come Fenomeno, una parola che significa fenomenale sia in italiano che in spagnolo, l'hypercar è un'offerta molto limitata che sta portando le prestazioni a livelli estremi. Si dice che l'auto sia alimentata da un motore V12 che eroga 835 CV, supportato da tre motori elettrici che aggiungono altri 245 CV, per un totale di 1.080 CV. Questa potenza consente all'auto di accelerare da 0 a 62 mph in soli 2,4 secondi, offrendo anche una velocità massima di 217 mph/350 km/h.

Parlando del Fenomeno, il presidente e CEO di Lamborghini, Stephan Winkelmann, ha dichiarato: "Il Fenomeno introduce le soluzioni tecniche più avanzate della nostra storia, spingendo i confini delle prestazioni e del design, onorando al contempo i valori e i risultati che sono parte fondamentale del nostro DNA. Svelare il Fenomeno a The Quail, una prestigiosa celebrazione dell'eccellenza automobilistica nel nostro più grande mercato globale, offre ai nostri clienti l'ambiente perfetto per vivere di persona questo capolavoro few-off".

Dai un'occhiata a Fenomeno qui sotto. Non c'è ancora una data su quando il modello sarà in vendita né a quale prezzo si fermerà, ma sappiamo che saranno prodotti solo 29 modelli in totale.

