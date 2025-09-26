Lamborghini dà il suo tocco personale ai monopattini marini

HQ

Non è affatto raro vedere le case automobilistiche trasferire le loro competenze in tutto ciò che riguarda l'ingegneria ad altri settori. Lamborghini, per esempio, sta ora scambiando la strada aperta con il mare aperto, poiché ha collaborato con Cayago per realizzare un potente scooter marino.

Conosciuto come Seabob per Automobili Lamborghini, questo è considerato il modello più potente Cayago mai costruito. È "ispirato al DNA Lamborghini" e sta cercando di portare "il design, la dinamica e l'esperienza di guida a un livello completamente nuovo".

Lamborghini spiega che sta cercando di offrire una "sensazione di guida con il brivido di un'auto supersportiva" con questo seascooter, il tutto combinando parti tecniche in titanio e magnesio con un albero motore e un sistema di trasmissione in fibra di carbonio. Ha anche un'ala per migliorare la stabilità.

Il Seabob è disponibile nei "colori originali Lamborghini" e ha un "abitacolo digitale disegnato come una supersportiva", e per quanto riguarda la data di uscita del veicolo, è prevista per l'estate 2026 con l'inizio della produzione anche il prossimo anno.

