Lamborghini ha trascorso tre anni a restaurare una delle proprie auto Questa è la 972 Miura SV, ed è stata restaurata in un colore che la Lamborghini ha dovuto ricostruire con dati d'archivio.

HQ Mentre spingono i confini del design e delle prestazioni automobilistiche, Lamborghini non sembra dimenticare le proprie radici. Questo può essere facilmente dimostrato dal loro impegno verso la propria eredità. Presentato all'Anantara Concorso Roma (e tramite il loro sito web, Lamborghini ha presentato un restauro triennale di una Miura SV del 1972. Il lavoro è stato gestito dalla divisione Polo Storico di Lamborghini, il dipartimento ufficiale del patrimonio del marchio, specializzato nel riportare modelli classici in condizioni di fabbrica. L'auto arrivò in uno stato non originale, il che significava che il team dovette esaminare i documenti storici per verificare esattamente come fosse stata prodotta. Ogni elemento della carrozzeria dovette essere esaminato, e la presentazione avvenne davanti a una folla sbalordita, confermando che la Miura è una delle auto più belle mai realizzate. Ci sono, naturalmente, delle foto qui sotto di cui godersi.