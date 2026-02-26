Lamborghini sembra abbandonare i propri piani per le VE

HQ

Sebbene sembri inevitabile che i veicoli elettrici prenderanno il sopravvento in futuro, la strada per arrivarci è accidentata, soprattutto per alcuni produttori tradizionali. Nel mezzo di questo sconvolgimento, Lamborghini ha annunciato tempo fa di lavorare a un veicolo elettrico chiamato Lanzador, ma questo progetto è stato abbandonato.

Il CEO di Lamborghini, Stephan Winkelmann, ha confermato al Sunday Times che la produzione della Lanzador è stata considerata "finanziariamente irresponsabile", e affermano anche che l'interesse dei consumatori è stato "quasi nullo" dopo la presentazione del prototipo.

Questo avviene anche dopo il rinvio del divieto totale di benzina previsto dall'UE, che probabilmente ha ammorbidito molte delle posizioni dei produttori sullo sviluppo dei modelli in arrivo.

Lamborghini aveva anche in programma un motore elettrico a due porte nel 2028 o 2029, ma anche questo modello è stato cancellato.