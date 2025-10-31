Gamereactor

L'americana Mikaela Mayer diventa la nuova campionessa del mondo unificata dei pesi superwelter dopo aver sconfitto Mary Spencer

Mikaela Mayer ha sconfitto la sua avversaria canadese molto più alta a Montreal.

Mikaela Mayer è diventata la nuova campionessa del mondo unificata dei pesi superwelter, detenendo i titoli WBA, WBC e WBO, dopo una lotta contro Mary Spencer al Casinò di Montreal, vincendo per decisione unanime, 100-90, 98-92, 98-92.

Mayer, 35enne californiano, ha sconfitto il 40enne Spencer, che deteneva la cintura WBA per la divisione dei pesi superwelter, nonostante la sorprendente differenza di altezza di due pollici / 5 cm con l'avversario canadese di 1,80 m. Mayer ha vinto il WBA e il WBC lasciati vacanti dalla pugile norvegese di origine colombiana Cecilia Braekhus, che si è ritirata all'età di 43 anni.

"Ho già vinto un WBO, ma non mi è mai stato messo il WBA o il WBC intorno alla vita, quindi questo è davvero speciale", ha detto Mayer, con un record di 22 vittorie e 2 sconfitte. "Ha corso un grosso rischio affrontando un combattente come me. Mi faccio sempre avanti e combatto duramente", ha detto Spencer. "È un'avversaria forte e solida, un complimento a lei".

Il prossimo per Mayer potrebbe essere un incontro contro Laurent Price, campione dei pesi welter WBC, o un potenziale "super-combattimento" contro Claressa Shields, l'autoproclamata "Greatest Woman of All Time" e indiscussa campionessa del mondo dei tre pesi, che attualmente detiene i titoli dei pesi massimi, secondo la BBC.

