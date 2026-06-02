L'americano Sam Blaskowski diventa "l'uomo bianco più veloce del mondo" dopo aver corso 100m in 9,89 secondi

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L'atleta americano di 23 anni Sam Blaskowski ha battuto un record insolito (e completamente non ufficiale): dopo aver corso 100 m in 9,89 secondi, è diventato l'uomo bianco più veloce al mondo. Sebbene ovviamente non sia un titolo ufficiale, i fan hanno scoperto rapidamente che il suo marcatore, che è pari al secondo miglior risultato al mondo questo 2026, lo rende il 54° uomo più veloce al mondo.

I primi 54 nella lista degli uomini più veloci nei 100m sono tutti uomini neri, guidati famosamente da Usain Bolt (che ha corso i 100m in 9,58 secondi nel 2009), ad eccezione del cinese Su Bingtian, classificato 22, che ha corso in 9,83 secondi nelle semifinali di Tokyo 2020. Blaskowski arriva in condivisione al 54º posto di tutti i tempi con 9,89 secondi, condividendo anche il secondo posto per il tempo più veloce nel 2026 con Collen Kebinatshipi, di Bostwana, e Kayinsola Ajayi dalla Nigeria.

Forse ciò che sorprende ancora di più di questo record è che Sam Blaskowski è un atleta relativamente sconosciuto, che ha partecipato alle competizioni NCAA Division III (livello universitario), battendo il suo record personale al Music City Track Carnival di Nashville, Tennessee. Prima dello scorso weekend, il suo miglior tempo nel 2025 era di 10,05 secondi.

Sul suo account personale X, con appena 500 follower, ha celebrato il suo successo. "Mi chiamano BLAST-KOWSKI per un motivo! Nuovo record personale nei 100m. Scendere i 10 non era solo l'obiettivo, è diventato un'ossessione. Anni di sacrificio, duro lavoro, disciplina e fiducia si sono uniti tutti sulla pista. Grazie a tutti per il supporto, sto appena iniziando questa carriera".

In breve, un contesto molto diverso dal precedente "uomo bianco più veloce", il francese Christophe Lemaitr, che ha raggiunto il suo miglior record di 9,92 secondi nei 100 metri nel luglio 2011, quando era due anni più giovane di Blaskowski, e aveva già vinto diverse medaglie d'oro ai Campionati Europei (ha poi vinto due medaglie di bronzo olimpiche nel 2012 e nel 2014).