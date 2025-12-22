L'americano Tien, 20 anni, solleva l'ultimo torneo ATP dell'anno

HQ

Learner Tien ha sollevato l'ultimo torneo ATP dell'anno, le Next-Gen ATP Finals, a cui possono partecipare solo i migliori giocatori sotto i 20 anni. Questo torneo, introdotto nel 2017, è stato conquistato da giocatori che poi sono diventati top 10, come Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner o Carlos Alcaraz, e Tien, finalista l'anno scorso dopo aver perso contro João Fonseca, si è finalmente proclamato il miglior testa di serie del torneo (attualmente al 28° posto mondiale).

Tien ha perso solo una partita delle ATP Finals, la sua prima partita della fase a gironi contro Rafael Jódar. Lui, insieme a Martín Landaluce, i due spagnoli nel torneo, furono eliminati nello stadio di girone. Poi, Tien ha dominato senza perdere un set in semifinale contro Basavareddy e in finale contro il belga Alexander Blockx 4-3(4), 4-2, 4-1, al King Abdullah Sports City di Jeddah, con Rafa Nadal presente.

Oltre a conquistare un prestigioso titolo e a riprendersi dalla delusione della sconfitta in finale lo scorso anno, Tien aggiunse 502.250 dollari di premi.