HQ

Il FC Barcelona ha festeggiato il titolo di campione per le strade di Barcellona, dopo aver battuto il Real Madrid 2-0 nel Clásico ed essere campione a tre giornate da disputare. Lamine Yamal, ancora infortunato ma che dovrebbe essere convocato per i Mondiali, è diventato virale mentre esponeva una bandiera palestinese sull'autobus che ha fatto il tour a Barcellona lunedì, quando si stima che 750.000 persone li hanno accolti per strada.

Vedere un giocatore di fama mondiale come Lamine Yamal sventolare la bandiera palestinese sull'autobus ha suscitato interesse e ogni tipo di reazione, incluso il racconto ufficiale di X dello Stato di Palestina.

Molti politici, incluso il portavoce del partito catalano di sinistra ERC nel Parlamento spagnolo, Gabriel Rufián, hanno dichiarato che "Lamine Yamal ha 42 milioni di follower su Instagram e un enorme impatto su ancora più milioni di persone in tutto il mondo. Persone che forse oggi sono passate dall'indifferenza a denunciare il genocidio a Gaza solo perché ha sventolato una bandiera palestinese."

Anche fuori dai confini spagnoli, il politico francese François Piquemal del partito di sinistra La France Insoumise ha detto che, pur sostenendo la Francia ai Mondiali, "se vince la Spagna, andrà bene anche questo, oppure Lamine Yamal, Borja Iglesias, Pedro Sanchez e tutti gli altri".

Il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez è stato interrogato martedì sulla sua opinione, in una conferenza stampa insieme al Segretario Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom, sull'epidemia di hantavirus. Sánchez ha ricordato che la Spagna ha sempre riconosciuto "il diritto della Palestina a esistere" e ha definito le azioni di Israele come un genocidio, essendo uno dei leader più schietti della comunità internazionale nel conflitto.