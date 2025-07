Lamine Yamal eredita il numero 10 del Barça e firma un nuovo contratto fino al 2031

HQ

Cinque giorni dopo aver compiuto 18 anni (e la sua controversa festa di compleanno che potrebbe causargli azioni legali), Lamine Yamal ha pagato un nuovo contratto con l'FC Barcelona, che si estende fino al 2031. E ha cambiato il numero sulla sua maglia, scegliendo il numero 10, che di solito è stato riservato ad alcuni dei più grandi giocatori della storia del Barça.

E questo include Lionel Messi, ma non l'unico: Ronaldinho, Rivaldo, Luis Suárez o Kubala. Anche Maradona l'ha indossata nei due anni in cui ha giocato al Barcellona. Ma è stato indossato anche da altri giocatori che non sono riusciti a raggiungere la stessa qualità, come Litmanen, Riquelme e l'ultimo indossatore, Ansu Fati, che si è trasferito a Monaco dopo una stagione deludente.

Nell'atto con il presidente del club Joan Laporta, Yamal ha detto che "questo è l'inizio di un percorso che spero sarà molto lungo e pieno di vittorie", e punta a "continuare a crescere, perché sono ancora molto giovane, ma soprattutto a continuare a vincere", dando tutto per rendere felici i tifosi.

Secondo quanto riportato, Yamal guadagnerà circa 40 milioni di euro, compreso il bonus, lordo (che si trasforma in 20 milioni netti).