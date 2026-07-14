Lamine Yamal non si preoccupa dei critici e De La Fuente crede che il suo grande gioco debba ancora arrivare

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La Spagna affronta la Francia nella prima semifinale di Coppa del Mondo stasera, martedì 14 luglio, giorno della Bastiglia, alle 21:00 CEST, alle 20:00 BST, e la maggior parte degli occhi sarà puntata su Lamine Yamal, stella della nazionale che ha affrontato frequenti critiche in questo Mondiale perché non ha segnato il numero di gol di altri "star" del torneo come Erling Haaland, Leo Messi, Harry Kane o Kylian Mbappé.

"Dici che non sono al mio meglio, quindi non dovresti aspettarti nulla da me... ma spero che sarà una partita speciale", ha detto il giocatore del Barcellona, che ha compiuto 19 anni lunedì, come riportato da EFE, parlando anch'egli della pressione. "Non c'è pressione. Gioco come so, e non giocherò mai meglio o peggio di quanto so fare. Do sempre tutto me stesso, e quando dai il massimo, non senti pressione", descrivendo questa semifinale come la partita più importante che giocherà (almeno finora).

Anche l'allenatore della Spagna, Luis de la Fuente, difende Lamine Yamal in ogni conferenza stampa, e si fida che la sua grande partita, quella che scuoterà via i critici, stia per arrivare: "Il grande giorno di Lamine deve ancora arrivare e spero che arrivi domani, e se non in finale".

Lamine Yamal ha segnato un gol in questa Coppa del Mondo, in una vittoria per 4-0 contro l'Arabia Saudita. Dopo aver debuttato a settembre 2023 all'età di 16 anni, Yamal ha segnato sette gol con la Spagna, incluso uno in UEFA Euro, dove ha fornito anche quattro assist. Pensi che Lamine Yamal segnerà un gol o avrà un ruolo chiave nella partita di stasera contro la Francia?