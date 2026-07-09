Lamine Yamal parla di Julián Álvarez: "È perfetto per lo stile del Barça"

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Julián Álvarez firmerà per il FC Barcelona quest'estate? Questo è uno degli argomenti caldi nel mondo del calcio, messo temporaneamente da parte poiché Álvarez sta attualmente aiutando l'Argentina ai Mondiali (è stato fondamentale nella rimonta contro l'Egitto martedì scorso). Il suo attuale club, l'Atlético de Madrid, ha categoricamente negato di venderlo, ma il Barça non si arrende, e Lamine Yamal sarebbe entusiasta di giocare con lui.

Il giovane barcelense e spagnolo, intervistato da Mundo Deportivo, è stato interrogato sul possibile arrivo dell'argentino nel club catalano. "Tutti sanno che è un giocatore di alto livello, il tipo che tutti vogliono. L'ho già detto: siamo aperti ad accoglierlo, e se verrà, saremo tutti molto felici", ha detto Yamal.

"Penso che sia perfetto per lo stile del Barça. Non ho idea di quale sia la situazione, ma lo spero."

Lamine Yamal ha anche parlato di come affronta le critiche: "Le prendo come qualcosa di positivo. Ci sono giorni in cui pensi: "Accidenti, non capisco perché mi dicono questo." Ma nei giorni in cui ti senti bene, tutti dovrebbero stare zitti", e ammetti anche che dopo due mesi di uscita, "non è come quando hai già giocato sette partite di fila. Devo continuare a toccare la palla, continuare a giocare, continuare a guadagnare minuti in campo, e ovviamente quella partita arriverà."