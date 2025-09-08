Lamine Yamal perde il passaporto al ritorno in Spagna dalla Turchia

HQ

Nonostante abbia riferito di avere un po' di dolore alla schiena, Lamine Yamal è stato comunque determinante nella sconfitta per 6-0 dalla Spagna alla Turchia nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo, con la Spagna che si è avvicinata alla qualificazione diretta alla Coppa del Mondo come leader del gruppo E. Tuttavia, Yamal subì una battuta d'arresto in seguito, quando stava per imbarcarsi sul piano per tornare in Spagna.

Emir, un reporter turco di Beyaz Futbol, è stato in grado di catturare un momento di tensione quando Yamal stava salendo sull'autobus che portava la squadra spagnola all'aeroporto... E il 18enne si è reso conto che gli mancava il passaporto. Yamal fece alcuni gesti per la frustrazione e cercò ovunque nella sua valigia, ma non riuscì a trovare il passaporto. È persino tornato negli spogliatoi per perquisirlo, senza valanga.

Questo è finito per essere un aneddoto, poiché è stato riferito che Yamal è comunque riuscito a tornare in Spagna con il resto della squadra, dove si riunirà ai suoi compagni di squadra al Barcellona per preparare la prossima partita di Liga domenica contro il Valencia, la prima partita in casa in questa stagione... anche se non è ancora sicuro se potranno giocare al Camp Nou o meno.