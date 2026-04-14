Lamine Yamal richiama lo spirito di LeBron James prima di tentare una 'remontada' contro l'Atlético de Madrid

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Lamine Yamal guiderà il Barcellona questa sera mentre tenta una rimonta contro l'Atlético de Madrid per qualificarsi alle semifinali di Champions League. Durante la conferenza stampa, ha detto di credere che un ritorno sia molto possibile e ha sfidato l'allenatore dell'Atleti, Cholo Simeone, a metterlo uno contro uno con uno dei suoi giocatori.

24 ore prima della partita (questa sera martedì alle 21:00 CEST, 20:00 BST), Yamal ha cambiato la sua foto profilo Instagram, dove ha oltre 40 milioni di follower, con una foto di LeBron James che "dorme" sopra il trofeo NBA vinto nel 2016.

È un quadro significativo, dato che dieci anni fa, LeBron guidò i Cleveland Cavaliers a una grande rimonta nelle finali NBA: da 3-1 sotto a una vittoria per 4-3 dopo sette partite, diventando la prima squadra NBA a vincere dopo aver perso 3-1 nella serie al meglio delle sette. James ha segnato 41 punti nelle partite cinque e sei.

"LeBron è uno dei modelli che possono ispirarmi per la partita di domani, ed è per questo che l'ho incluso. Penserò a come ha fatto, e spero di poter fare lo stesso", disse Lamine.

Il diciottenne, che ha sorpreso i media indossando gli occhiali, ha detto che non vuole che l'attenzione venga rivolta solo su di lui. "Gioco per il Barcellona, ci sono giocatori di qualità, ci sono veterani... Non credo che tutto giri intorno a me. Abbiamo molti leader nel team. Mi considero tale, ma non sono l'unico."

Pensi che il Barcellona possa risalire da due gol di svantaggio contro l'Atlético de Madrid, giocando allo Stadio Metropolitano di Madrid?