Lamine Yamal sale nella lista dei calciatori più pagati, superato da Ronaldo

Forbes ha pubblicato l'elenco dei calciatori più pagati al mondo nel corso del 2025 e, senza sorpresa di nessuno, Cristiano Ronaldo si trova in cima, quasi raddoppiando l'importo guadagnato dal secondo della lista, Leo Messi. La scorsa settimana, Bloomberg ha riferito che Ronaldo era diventato il primo miliardario del calcio, con un netto di $ 1,4 miliardi.

Secondo l'elenco di Forbes pubblicato questa settimana, Ronaldo ha guadagnato $ 280 milioni, grazie al suo contratto da record con Al-Nassr, che dura fino al 2027, e ai suoi numerosi sponsor e sponsorizzazioni. Il suo rivale di lunga data, Messi, che gioca a Miami, ha guadagnato "solo" la metà di quella cifra, 130 milioni di dollari.

Il calciatore più pagato d'Europa è Kylian Mbappé per il Real Madrid, un club che ha anche Vinícius Jr. e Jude Bellingham nella lista. Il pezzo forte, soprattutto data la sua età, è Lamine Yamal, che nell'anno in cui ha compiuto 18 anni ha guadagnato 43 milioni di dollari secondo Forbes, provenienti dal suo spettacolare stipendio al Barcellona e dai suoi accordi con Adidas, Konami e Powerade.

Ecco l'elenco dei dieci calciatori più pagati del 2025, secondo Forbes (via Reuters).



Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): 280 milioni di dollari

Lionel Messi (Inter Miami): $ 130 milioni

Karim Benzema (Al-Ittihad): 104 milioni di dollari

Kylian Mbappé (Real Madrid): 95 milioni di dollari

Erling Haaland (Manchester City): 80 milioni di dollari

Vinicius Jr (Real Madrid): 60 milioni di dollari

Mohamed Salah (Liverpool): 55 milioni di dollari

Sadio Mane (Al-Nassr): 54 milioni di dollari

Jude Bellingham (Real Madrid): 44 milioni di dollari

Lamine Yamal (Barcellona): 43 milioni di dollari



