Lamine Yamal sfida Simeone prima del duello di Champions League con l'Atleti, crede in un ritorno

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Il FC Barcelona tenterà una rimonta eroica contro l'Atlético de Madrid domani al ritorno dei quarti di finale di Champions League, dopo aver subito due gol di svantaggio rispetto alla scorsa settimana, e giocare contro un pubblico ostile allo stadio Metropolitano di Madrid. Solo una volta nella storia della Champions League una squadra ha ribaltato una sconfitta casalinga per 2-0 nella gara d'andata, quando il Manchester United ha battuto il Paris Saint-Germain 3-1 a Parigi nel 2019. Ma il Barça è andato vicino a un risultato simile il mese scorso (segnando 3-0 nel ritorno ma perdendo infine 4-3 complessivo in un'altra partita a eliminazione diretta in Coppa di Spagna) e sono convinti di potercela fare questa volta.

Lamine Yamal, che ha parlato insieme a Hansi Flick in conferenza stampa, ha sfidato l'allenatore dell'Atleti Diego Pablo Simeone a metterlo 1 contro 1 contro un altro giocatore: "Mi sento benissimo, non vedo l'ora della partita di domani. Sono motivato e spero di poter fare la differenza. Vediamo se Cholo mi fa un favore mettendosi uno a uno dei suoi giocatori"

"Penso che un ritorno sia molto possibile", ha detto Yamal (tramite RTVE). "Se veniamo eliminati, combatteremo fino alla fine. Non lasceremo passare nemmeno un minuto senza spingere, senza correre; daremo tutto per questo distintivo."

Hansi Flick individua la differenza tra Barça e Atleti

Il tecnico del Barça, Hansi Flick, è stato più cauto, ma ha commentato la differenza tra le due squadre: "Dobbiamo attaccare, premere e sfruttare ogni occasione. Penso che qui stia la differenza tra loro e noi se guardiamo all'ultima partita, ma forse domani sarà completamente diverso".

La scorsa settimana, il Barça ha giocato con dieci giocatori da quando Cubarsí è stato espulso al 41° minuto, ma è comunque riuscito a tirare tre volte più di Atleti, 15, e ha avuto più possesso palla, nonostante il risultato (una sconfitta per 2-0).

Atlético de Madrid contro Barcellona si giocherà alle 21:00 CEST, alle 20:00 BST, contemporaneamente a Liverpool contro PSG, dove i Reds devono recuperare lo stesso svantaggio di due gol.