Lamine Yamal svincolato dalla nazionale spagnola, la RFEF esprime "sorpresa e sgomento" con il Barça

Lamine Yamal non parteciperà alle ultime partite di qualificazione alla Coppa del Mondo per la Spagna questa settimana. Nonostante il giocatore sia stato chiamato dall'allenatore Luis de la Fuente venerdì, la Federcalcio spagnola (RFEF) ha annunciato martedì mattina che il giocatore si era sottoposto a una procedura invasiva di radiofrequenza per curare il suo disagio pubico, e non sono stati informati fino a lunedì sera, il che gli ha causato "sorpresa e sgomento".

Il giocatore, pur recuperando da un recente infortunio all'inizio della stagione, sembrava in forma per giocare per la Spagna, come è ancora in forma per giocare con il Barcellona (ha segnato un gol e un assist durante la vittoria per 4-2 di domenica sul Celta de Vigo). La RFEF non è stata informata dell'intervento di Yamal, che gli impedisce di giocare per 7-10 giorni, il che significa che sarà pronto a giocare per il Barcellona dopo la pausa internazionale.

"I Servizi Medici della RFEF esprimono la loro sorpresa e sgomento dopo aver appreso alle 13:47 di lunedì 10 novembre, giorno in cui è iniziato il ritiro ufficiale con la squadra nazionale, che il giocatore Lamine Yamal si era sottoposto a una procedura invasiva di radiofrequenza per curare il suo disagio pubico quella stessa mattina.

Questa procedura è stata eseguita senza preavviso allo staff medico della nazionale, che è venuto a conoscenza dei dettagli solo attraverso un rapporto ricevuto alle 22:40 di ieri sera, che indicava una raccomandazione medica di riposo per 7-10 giorni.

Data questa situazione, e dando priorità alla salute, alla sicurezza e al benessere del giocatore in ogni momento, la Reale Federcalcio spagnola ha deciso di rilasciare il giocatore da questo campo di allenamento. Confidiamo che si riprenderà completamente e gli auguriamo una pronta e completa guarigione. "

Continua la tensione tra FC Barcelona e RFEF per la disponibilità di Lamine Yamal

Questo probabilmente aumenterà la tensione tra FC Barcelona e RFEF, dopo lo scambio di accuse tra gli allenatori Hansi Flick e Luis de la Fuente: Flick si è lamentato del fatto che De la Fuente non ha dato priorità alla salute dei giocatori, dato che Yamal una volta si è infortunato durante una pausa internazionale, facendogli perdere alcune partite con il Barça.

Ora, sembra che il giocatore o il club abbiano deciso di sottoporlo a questo intervento ora, il che significa che non salterà nessuna partita per il Barcellona, mettendo in piedi la squadra spagnola, dando così la priorità al suo lavoro con il club rispetto alla sua nazionale.

La Spagna giocherà sabato contro la Georgia e sabato e martedì contro la Turchia, e una vittoria nella prima partita potrebbe essere sufficiente per assicurarsi la qualificazione alla Coppa del Mondo della prossima estate. Questa è la seconda pausa internazionale consecutiva senza Yamal.