Lamine Yamal viene chiamato dalla squadra spagnola dopo che il Barça ha riportato un infortunio: 2-3 settimane di assenza

HQ

Continua la guerra fredda tra il FC Barcelona e la nazionale spagnola. Durante l'ultima pausa internazionale di settembre, Lamine Yamal si è infortunato e successivamente ha saltato quattro partite con il Barça. All'epoca, l'allenatore del Barcellona Hansi Flick criticò l'allenatore della Spagna Luis de la Fuente, dicendo che avrebbe dovuto prendersi più cura dei loro giocatori, poiché aveva costretto Yamal a giocare 90 minuti con dolore.

Oggi, l'allenatore della Spagna Luis de la Fuente ha annunciato la lista dei convocati per le prossime partite della Spagna (contro Georgia e Bulgaria dall'11 al 14 ottobre), e Lamine Yamal era tra i giocatori convocati. Ciò ha causato un po' di scompiglio all'FC Barcelona, che vuole proteggere i propri giocatori ed evitare il rischio di infortuni durante una di quelle partite di qualificazione alla Coppa del Mondo (quello che molti club chiamano "il virus FIFA").

Ore dopo, l'FC Barcelona ha annunciato questo: "il problema all'inguine per Lamine Yamal è tornato dopo la partita contro il PSG. Il giocatore salterà la partita contro il Siviglia e il suo tempo di recupero è stimato in 2-3 settimane."

Di conseguenza, Lamine Yamal è stato richiamato dalla Spagna, con la Federcalcio spagnola che ha chiarito che il referto medico del Barcellona è arrivato in ritardo: "A seguito di una richiesta di informazioni mediche da parte dei servizi medici della RFEF ieri, i servizi medici dell'FC Barcelona hanno segnalato questo pomeriggio, una volta pubblicata la squadra ufficiale, un po' di disagio nella zona pubica".

Ciò significa che Lamine Yamal non giocherà con il Barça contro il Siviglia domenica prossima e salterà anche altre due partite con il suo club in LaLiga e Champions. Sarebbe disponibile per il Clásico contro il Real Madrid il 26 ottobre.

Data la tempistica dell'annuncio e lo scambio di rimproveri tra Hansi Flick e Luis de la Fuente negli ultimi giorni (De La Fuente ha detto che si aspettava che Flick, in quanto ex allenatore della nazionale, avesse "più empatia"), alcune persone pensano che il Barça abbia volutamente aspettato fino alla lista di De La Fuente per vedere se hanno annunciato l'infortunio di Yamal o meno, alcuni addirittura pensando di esagerare o fingere. Che ne pensi?