L'amministratore delegato del Bayern Monaco critica la mancanza di esperienza dell'arbitro nella partita Bayern vs. PSG

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Il Bayern Monaco ha perso la semifinale di Champions League contro il Paris Saint-Germain e, proprio come l'Atlético de Madrid la sera precedente, l'allenatore, i dirigenti del club, i tifosi e la stampa locale protestano contro le decisioni arbitrarie, pensando di essere stati privati delle opportunità.

L'allenatore del Bayern, Vincent Kompany, ha detto che "sembrava che ci fosse una mano che inclinava sempre la partita dalla parte sbagliata per noi", lamentandosi di due azioni nel primo tempo in cui ritiene che Nuno Mendes del PSG avrebbe dovuto ricevere un secondo cartellino giallo per mano (annullata perché c'era stato un fallo poco prima, stessa storia dell'Atleti-Arsenal), e un altro pallone di mano di Joao Neves, che chiaramente toccava il pallone con la mano dopo un calcio di un compagno del PSG (che non fu chiamato perché non era un tiro in porta e la palla arrivava da un giocatore della stessa squadra).

"Perché non è un cartellino rosso? Non capisco. Perché concediamo un rigore a Parigi e qui non ne riceviamo uno? Capisco le regole, capisco, è il tuo giocatore, la calcia fuori, ma la mano è sopra la testa", si è lamentato Kompany, ma ha detto che le decisioni dell'arbitro non hanno minacciato la qualità del PSG.

E il CEO del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen, è andato ancora oltre, indicando direttamente la mancanza di esperienza dell'arbitro João Pinheiro. L'arbitro portoghese di 38 anni, che lavora in Primeira Liga dal 2015 ed è elencato come arbitro internazionale dalla FIFA dal 2016, manca dell'esperienza necessaria per una partita così importante. "È sorprendente, per usare un eufemismo, che un arbitro con solo 15 presenze in Champions League possa arbitrare una partita del genere. E questo potrebbe spiegare alcune delle chiamate che ha fatto oggi", ha detto il CEO.