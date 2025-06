L'amministratore delegato di Embracer si dimette e viene proposto di diventare il presidente della società

HQ

Ci sono stati molti alti e bassi per il gigante svedese del giocoEmbracer d'azzardo, dove per alcuni anni ci è sembrato di poter scrivere di nuove acquisizioni ogni settimana, e poi scrivere di continui flop, chiusure e licenziamenti.

Ora sembra che stiano toccando il fondo e possono guardare di nuovo avanti, e lo faranno con una nuova gestione. Il fondatore e CEO Lars Wingefors sembra pronto a cambiare sedia. Si dimette dal ruolo di CEO e ora gli viene proposto di diventare presidente della società. Lui stesso è positivo e dice in una dichiarazione (via Dagens Industri):

"Con l'inizio di questa nuova fase, sono grato per gli anni e le lezioni apprese come CEO di Embracer. La strada non è sempre stata dritta, ma sono molto orgoglioso dei risultati che abbiamo ottenuto grazie ai nostri team di talento, che hanno creato grandi esperienze per i giocatori".

Crystal Dynamics Il CEO Phil Rogers, che è stato Vice Presidente di Embracer, sta ora per diventare il nuovo CEO di Embracer. Wingefors sembra pieno di fiducia e conclude:

"Sono più che mai convinto che il meglio sia ancora davanti a noi".