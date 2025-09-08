L'amministratore delegato di Sony Pictures non pensa che KPop Demon Hunters sarebbe stato un successo cinematografico sicuro

HQ

Netflix nel 2025 è stato definito non da Squid Game o Wednesday, ma KPop Demon Hunters, un film d'animazione che ha debuttato sullo streamer ed è diventato rapidamente uno dei suoi più grandi progetti di tutti i tempi, in particolare la sua più grande offerta di lungometraggi.

Questo livello di successo ha portato molti a chiedersi se sia stata presa la decisione corretta da parte di Sony di vendere il film a Netflix, invece di metterlo nelle sale come parte della propria lista di progetti. Nonostante questa sia una domanda molto valida, il CEO Ravi AhSony Pictures uja non crede che sia così semplice.

Parlando con The Wrap, Ahuja ha dichiarato: "Penso che fosse nella casa giusta. La nostra missione è creare ottimi contenuti e trovare la casa giusta. E penso che 'KPop Demon Hunters ' proprio casa fosse Netflix. Avrebbe potuto essere teatrale? È difficile dirlo. È possibile, ma non credo che sia così ovvio".

Considerando che i sequel del film sono in arrivo, forse Netflix cercherà di dare al sequel un po' di tempo sotto i riflettori cinematografici prima che ottenga il suo grande debutto su Netflix, nello stesso modo in cui riflettono molti dei suoi aspiranti premi, incluso l'imminente Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.