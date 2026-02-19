L'amministrazione Trump amplia i poteri dell'ICE per detenere i rifugiati

HQ

L'amministrazione del presidente Donald Trump ha ampliato l'autorità degli agenti dell'immigrazione per detenere i rifugiati legali in attesa di residenza permanente, secondo un promemoria del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti depositato in tribunale federale (tramite Reuters).

Secondo la direttiva, i rifugiati devono tornare sotto la custodia governativa per "ispezione ed esame" un anno dopo essere stati ammessi negli Stati Uniti, il momento in cui sono obbligati per legge a richiedere lo status di residente permanente legale. Il promemoria autorizza l'US Immigration and Customs Enforcement a trattenere individui per tutta la durata di tale processo di revisione, descrivendo la misura come necessaria per promuovere la sicurezza pubblica e allineare le procedure con quelle degli altri richiedenti immigrazione.

ICE // Shutterstock

La politica segna un cambiamento rispetto a una linea guida del 2010 che affermava che il mancato ottenimento della residenza permanente non costituiva motivo di detenzione o rimozione. Le organizzazioni di advocacy per i rifugiati, inclusa HIAS, hanno criticato la mossa, avvertendo che potrebbe danneggiare migliaia di persone legalmente ammesse dopo essere fuggite dalle persecuzioni.

L'espansione arriva in un contesto di una più ampia stretta sull'immigrazione che ha visto il numero di persone detenute dall'ICE aumentare drasticamente da quando Trump è tornato in carica. Un giudice federale in Minnesota ha temporaneamente bloccato una politica correlata il mese scorso, stabilendo che gli agenti dell'immigrazione probabilmente hanno violato le leggi federali arrestando i rifugiati per ulteriori controlli...