L'amministrazione Trump avverte che Harvard potrebbe perdere la capacità di ammettere studenti internazionali

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . In una drammatica escalation del suo confronto con le università d'élite, l'amministrazione Trump ha avvertito Harvard che potrebbe non essere più autorizzato a iscrivere studenti stranieri.

Ciò potrebbe accadere a meno che Harvard non rispetti le richieste di fornire dati su specifici titolari di visto. Il Dipartimento per la sicurezza interna ha già revocato oltre 2,7 milioni di dollari in sovvenzioni e congelato miliardi di finanziamenti, citando presunti comportamenti illegali da parte di studenti stranieri.

Nel frattempo, Harvard ha rifiutato di soddisfare le condizioni che considera incostituzionali, affermando la sua autonomia. Allo stesso tempo, le organizzazioni per i diritti umani stanno esprimendo allarme per quello che percepiscono come un attacco alla libertà di espressione e all'indipendenza accademica.