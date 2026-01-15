L'amministrazione Trump blocca l'elaborazione dei visti per immigrati provenienti da 75 paesi

HQ

L'amministrazione Trump ha ordinato una sospensione a tempo indeterminato della procedura per i visti per immigrati provenienti da 75 paesi, restringendo significativamente l'accesso alla migrazione legale negli Stati Uniti. Il congelamento dovrebbe entrare in vigore il 21 gennaio, secondo un telegramma del Dipartimento di Stato visto da The Guardian.

I funzionari statunitensi affermano che la sospensione si applica ai richiedenti considerati probabilmente destinati a diventare una "carga pubblica", cioè potrebbero contare sui benefici governativi per i bisogni fondamentali. In una dichiarazione pubblicata sui social media, il dipartimento di stato ha dichiarato che l'elaborazione dei visti si sarebbe fermata per i paesi i cui migranti avrebbero utilizzato il welfare a tariffe che definisce inaccettabili.

L'amministrazione ha dichiarato che il congelamento sarebbe rimasto in vigore finché non avesse garantito che i nuovi immigrati non imponessero un onere finanziario ai contribuenti statunitensi. I paesi interessati includono Brasile, Iran, Russia e Somalia, tra decine di altri in Africa, Asia e America Latina.

La mossa arriva mentre Trump intensifica la sua stretta sull'immigrazione durante il suo secondo mandato. Le autorità affermano che più di 100.000 visti sono stati revocati da quando è tornato in carica, mentre centinaia di migliaia di persone sono state deportate o hanno lasciato volontariamente il paese in mezzo a un rafforzamento delle applicazioni.