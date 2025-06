L'amministrazione Trump cerca di prendere le distanze dagli attacchi israeliani contro l'Iran

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . L'amministrazione Trump si è mossa rapidamente venerdì per separarsi dai recenti attacchi di Israele contro obiettivi iraniani, sottolineando che la decisione è stata presa in modo indipendente dal governo israeliano.

"Non siamo coinvolti in attacchi contro l'Iran e la nostra massima priorità è proteggere le forze americane nella regione", ha detto il segretario di Stato Marco Rubio in una dichiarazione. "Israele ci ha detto che crede che questa azione sia necessaria per la sua autodifesa".

Marco Rubio ha confermato che Washington ne era a conoscenza ma non ha svolto alcun ruolo attivo, avvertendo anche Teheran di non ritorsioni contro gli interessi statunitensi. Con i colloqui sul nucleare ancora in programma per il fine settimana, dobbiamo aspettare, che si tratti di diplomazia o di conflitto.