L'amministrazione Trump chiede alla Corte Suprema di revocare le protezioni per i migranti venezuelani

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . L'amministrazione Trump ha formalmente chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti di consentirle di porre fine allo status di protezione temporanea per i cittadini venezuelani, sostenendo che il mantenimento delle protezioni mina gli interessi nazionali.

Un giudice federale aveva precedentemente bloccato la risoluzione, citando preoccupazioni per motivi discriminatori, ma il Dipartimento di Giustizia ora cerca di ribaltare quella sentenza. Per ora, resta da vedere come risponderanno i giudici prima della scadenza dell'8 maggio.