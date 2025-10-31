L'amministrazione Trump fissa un tetto record di ammissioni di rifugiati per il prossimo anno

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha stabilito un minimo storico per la quantità di rifugiati che l'America ammetterà nel corso del prossimo anno. Il nuovo limite sarà di 7.500 rifugiati, con priorità per i sudafricani bianchi.

Questo è un pallido paragone se confrontato con il tetto dell'ex presidente Joe Biden di 125.000 rifugiati. Secondo la BBC, non è stata fornita alcuna ragione per il taglio, ma l'ufficio di Trump osserva che è stato "giustificato da preoccupazioni umanitarie o è altrimenti nell'interesse nazionale".

Il precedente record per il minor numero di rifugiati ammessi era stato stabilito anche dall'amministrazione Trump nel 2020, che ha fissato un limite di 15.000. La posizione di Trump sui rifugiati ha suscitato critiche più ampie. L'amministratore delegato e presidente di Global Refuge, Krish O'Mara Vignarajah, ha affermato che la decisione di Trump "non solo abbassa il tetto di ammissione dei rifugiati, ma abbassa la nostra posizione morale".

I critici ritengono che gli Stati Uniti siano ora effettivamente chiusi a coloro che cercano rifugio, tra cui le persone che affrontano potenziali danni nei loro paesi d'origine e coloro che fuggono dalle persecuzioni. Anche gli ex alleati stanno trovando le porte chiuse mentre cercano una vita migliore negli Stati Uniti.