L'amministrazione Trump richiede che il 40% della produzione TSMC sia su suolo statunitense

Durante una trasmissione televisiva locale taiwanese, è stato sollevato il tema del trasferimento del 40% della produzione di semiconduttori TSMC negli Stati Uniti.

La Vice Premier Cheng Li-Chiun ha dichiarato che un tale trasferimento è "impossibile" e che aveva spiegato all'Amministrazione Trump che trasferire un intero ecosistema della catena di approvvigionamento, come quello che TSMC ha costruito da zero per decenni, non può essere spostato.

TSMC è inoltre vincolata dal quadro del governo taiwanese, che ha promesso agli Stati Uniti che le aziende tecnologiche nazionali investiranno direttamente 250 miliardi di dollari, mentre il governo fornirà altri 250 miliardi alle aziende per l'espansione negli Stati Uniti in termini di impianti produttivi. Non si sa quanto TSMC otterrà da queste iniziative, ma è ragionevole suggerire che si tratti di almeno un numero a due cifre.

La richiesta di trasferire il 40% di TSMC deriva da un'intervista del mese scorso con il Segretario al Commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick, su CNBC. Nonostante un accordo commerciale fosse appena stato negoziato, ha dichiarato apertamente di voler che il 40% dell'intera catena di fornitura dei chip di Taiwan fosse trasferito negli Stati Uniti – e entro l'attuale mandato di Donald Trump come presidente. Ha dichiarato di voler "riportare quei semiconduttori a casa", definendo l'investimento di 500 miliardi di dollari un "acconto". Molto probabilmente si tratta di un modo per gli Stati Uniti di aggirare le regole nazionali taiwanesi che vietano agli impianti di chip in altri paesi di proprietà di aziende taiwanesi di produrre qualsiasi cosa che non abbia almeno due generazioni di età.

TSMC ha già speso 65 miliardi di dollari negli impianti di chip statunitensi, con altri 165 miliardi. Finora nessun analista è riuscito a trovare un modo fattibile per effettuare tale trasferimento, sia per l'alto costo sia per il funzionamento negli Stati Uniti rispetto a Taiwan, sia per il sistema di catena di approvvigionamento profondamente integrato esistente, sia per il fatto che gli Stati Uniti semplicemente non dispongono della forza lavoro qualificata necessaria.