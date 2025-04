L'amministrazione Trump rilancia il dibattito sulla fuga di laboratorio con un nuovo sito web COVID Il sito punta il dito contro la Cina, Fauci, l'OMS e Biden, pur rifiutando le misure pandemiche del passato.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Con una mossa che riaccende una delle narrazioni più divisive della pandemia, la Casa Bianca di Donald Trump ha lanciato un nuovo sito web che incolpa un laboratorio cinese per l'epidemia di COVID-19. Dai un'occhiata qui. La piattaforma denuncia anche l'ex presidente Joe Biden, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e Anthony Fauci, dipingendoli come responsabili della cattiva gestione della crisi. Il sito prende una posizione chiara contro le strategie dell'era pandemica come i blocchi e l'obbligo di mascherine. Accanto a questo, Trump ha anche ribadito la sua intenzione di ritirare gli Stati Uniti dall'OMS, approfondendo la spaccatura con le istituzioni sanitarie globali. Mentre la CIA in precedenza aveva suggerito un'origine di laboratorio come plausibile ma incerta, la Cina continua a rifiutare completamente l'idea. MARIETTA, GA- 25 SETTEMBRE 2020: Il presidente Donald Trump cammina verso la limousine "The Beast" con il maggiore generale dell'aeronautica John P. Healy sullo sfondo che indossa una maschera facciale alla Dobbins Air Reserve Base // Shutterstock